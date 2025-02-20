Pendik marinada kartpostallık görüntüler | Video 20.02.2025 | 12:10 İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında adeta beyaz örtüyle kaplanan Pendik Marina ve çevresi dron ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Peş peşe yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'un birçok ilçesinde olduğu gibi Pendik'te de etkisini gösteren kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Evlerin çatısı, ağaçlar ve yollar karla kaplandı. Pendik marina ve çevresinde adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Karın yağmasıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Pendik sahil ve çevresi dron ile görüntülendi.