Video Yaşam Pendik'te acil serviste doktora saldırı kamerada | Video
Pendik'te acil serviste doktora saldırı kamerada | Video

Pendik'te acil serviste doktora saldırı kamerada | Video

20.11.2021 | 00:26

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Pendik'te, alkollü olduğu iddia edilen kadın, acil serviste görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'in saçını çekerek saldırıda bulundu. Olay anları güvenlik kameralarına yansırken, saldırgan kadından şikayetçi olan Doktor Esma Demir, olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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