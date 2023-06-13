Pendik'te evinin önünde bıçaklı saldırıda öldürüldü! | Video
PENDİK'te evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan Ömer Coşkun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ömer Coşkun'un saldırıya uğradığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin eli belinde koşarak sokağa girdiği, daha sonra Ömer Coşkun'un yere düştüğü ve saldırganın olay yerinden kaçtığı anlar yer alıyor.
AİLESİ DURUMU ÖĞRENİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Sesleri duyup dışarıya çıkan mahalle sakini Yaşar Balcı, Bahçede oturuyorduk. Önce bağırma sesi duyduk. Çocuklar koşuşturmaya başlayınca olay yerine gittik. Ömer beyin yerde yattığını gördüm. İntihar ettiğini sandım önce, sorduğumda ayağından ve kalbinden bıçaklandığını söylediler. Durumu baya ağırdı. İlk müdahalesini yapıp kanamayı durdurmaya çalıştı arkadaşlar. Hemen ambulansı aradık. Sağlık ekipleri geldi ama durumu baya ağırdı. Çok kan aktı, kan kaybediyordu. Hareketsiz yatıyordu. Ailesi durumu öğrenince sinir krizi geçirdi. Mahallede büyük panik yaşandı. Makam şoförü olduğunu söylüyorlar dedi.
Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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