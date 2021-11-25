Video Yaşam Pendik'te markete gelen bir kişi satırla dehşet saçtı! | Video
Pendik'te markete gelen bir kişi satırla dehşet saçtı! | Video

Pendik'te markete gelen bir kişi satırla dehşet saçtı! | Video

25.11.2021 | 15:56

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PENDİK'te alışveriş yapmak için markete gelen kimliği belirsiz bir kişi, aldığı ürünlerin parasını ödemeyince market çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, elindeki satırla market çalışanlarını rehin almak istedi. Olay yerine gelen polis, saldırganı ikna ederek gözaltına aldı.

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Olay dün akşam saatlerinde Esenyalı Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, markete gelerek alışveriş yaptı. Aldığı ürünleri ödeme yapmadan kasadan geçirmek isterken market çalışanları tarafından uyarıldı. O sırada ürünlerin parasını ödememekte ısrar eden saldırgan ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, elindeki satırla sağa sola saldırarak, market çalışanlarını tehdit edip rehin almak istedi. Durumu fark eden müşteriler, marketten çıkarak polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, marketin içerisinde bulunan saldırganı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından satırlı saldırgan ikna edilerek gözaltına alındı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AYAKKABILARINI ÇIKARIP, SİGARA YAKTI
Görgü tanığı İhsan Okumuş, 'Burada tıraş yapıyordum. Orta boylu, sakallı bir kişi marketten bir şeyler çalmış. Ürünleri markete bırakıp buradan ayrıldı. 15-20 dakika sonra elinde satırla geri geldi. Sonra dolabın önüne oturdu. Ayakkabılarını çıkarıp, sigara yaktı. Polis ekipleri geldi. Bir saat içerisinde ikna ettiler. Herhangi bir yaralama olmadı dedi.

ÇALIŞANLARI REHİN ALMAYA ÇALIŞMIŞ
Bir diğer görgü tanığı Emrah Selman, Olayı gördüğümde kasiyerle tartışıyordu. Ürün alıp para vermemiş. Bağırdı çağırdı. 10 dakika sonra geri geldi. Geri geldiğinde satır vardı elinde. Çalışanları rehin almaya çalışmış. Onlarda kendini dışarıya atmış. Polis geldi. İkna etmeleri bir saat sürdü şeklinde konuştu.

SALDIRGANIN MARKETE GİRMESİ KAMERADA
Markete gelerek alışveriş yapan satırlı saldırgan iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde saldırganın markete girmesi, market içerisinde sağa sola bakarak dolaşması görülüyor.

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