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OTOMATİK OYNAT
01:54
Pitbull ile sokağa çıkmak pahalıya patladı | Video 04.01.2022 | 15:01
04:31
Osmaniye'de 21 motosiklet çalan hırsız kamerada 04.01.2022 | 13:11
01:00
Tramvay, otomobile çarptı: 2 yaralı | Video 04.01.2022 | 14:39
00:16
Malatya’da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 04.01.2022 | 14:39
03:06
Arpet Şelalesi kısmen dondu | Video 04.01.2022 | 14:04
04:41
Maske takmamakta direnen vatandaşı otobüsten indirdi | Video 04.01.2022 | 14:03
01:55
Bolu’nun tatil merkezleri 1 milyon 206 bin 238 kişiyi ağırladı | Video 04.01.2022 | 13:45
01:06
Bartın’da iki katlı ev alevlere teslim oldu | Video 04.01.2022 | 13:44
05:48
Tomruk yüklü kamyonun altında kalan şoför hayatını kaybetti | Video 04.01.2022 | 13:29
00:58
Twitch üzerinden dolandırıcılık şebekesine operasyon: 40 gözaltı | Video 04.01.2022 | 13:29
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02:45
Adana'da şüpheli ölüm! Baba ve iki çocuğu evde ölü bulundu | Video 04.01.2022 | 13:25
02:26
Donan göletten kartpostallık görüntüler | Video 04.01.2022 | 13:22
01:59
Kayseri'de hırsızın rahatlığı pes dedirtti | Video 04.01.2022 | 13:29
04:29
00:40
Banu Alkan'ın sosyal medyada olay olan videosunun perde arkası ortaya çıktı! 04.01.2022 | 13:19
08:04
Yavuz Donat | Demirel bana dedi ki... 04.01.2022 | 13:12
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Direksiyonda saklanan uyuşturucu narkotik köpeği Atlas’tan kaçmadı 04.01.2022 | 12:47
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Oto hırsızı tutuklandı 04.01.2022 | 12:42
Sivas'ta yasak olmasına rağmen sahiplendiği pitbull ile sokağa çıkan gence 14 bin 982 TL para cezası uygulandı.