Polatların patronu olduğu iddia edilen Sibel Bal Kotan konuştu! 'Dilan Polat'ı tanımıyorum' dedi ama... | Video

Sibel Bal Kotan'ın adı; bundan 2 yıl önce yasa dışı bahis operasyonuyla gündeme gelmişti. Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasıyla birlikte bu isim yeniden konuşulmaya başladı. Polatların akladığı söylenen kara paranın kaynağı olarak gösterildi. atv Haber Sibel Bal Kotan'la konuştu. Hakkındaki iddiaları kabul etmedi Kotan. Hatta, sosyal medyadan takip ettiği isimler arasında olan Dilan Polat'ı tanımadığını söyledi.