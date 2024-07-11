Polisin takibi sonucu 410 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin fiziki takip sonucu durdurdukları araçta yaptıkları aramada çanta içerisinde 410 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli uyuşturucu çıkartıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı.
Araçta bulunan Ç.A. isimli şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu.
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