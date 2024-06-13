Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Güneş çarpmalarına dikkat" | Video 13.06.2024 | 09:50 Ülkemizde sıcakların arttığı bu günlerde vatandaşların güneş çarpmasına karşı sağlık yönünden olumsuzluklarla karşılaşmamaları için uzmanlardan uyarı geldi. Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü vatandaşların özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Son günlerde yüksek sıcaklıkların ülkemizde etkisini arttırdığı ifade ediliyor. Sıcaklıkların aşırı yükselmesinin sağlık açısından büyük bir risk olduğunu belirten Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sıcakların aşırı yükselmesi sağlık için hakikaten bir risktir. Hele bunun yanında nem oranı da fazla ise risk daha da artar. Özellikle yaşlı hastalar için, bebekler için, çocuklar için, kronik hastalığı olanlar için, açık havada çalışmak zorunda olan ve efor sarf etmek zorunda olan kişiler için bu sıcakların tehdidi daha yüksek. Gerek kapalı ortamda gerekse açık havada sıcak çarpması yani güneş çarpması dediğimiz riskler ortaya çıkabilir. Bu aslında vücudun ısı regülasyonunun bozulmasına bağlı ve bundan dolayı da vücut ısı kaybedemez ve hipertermi dediğimiz vücut sıcaklığında aşırı bir yükselme ortaya çıkar. Bunun belirtileri genelde halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, baş ağrısı, çarpıntı, nabzın yükselmesi, solunum sıkıntısı, bulantı ve eklem ağrıları gibi durumlardır. Bunlar bazen çok hızlı bir süre içinde özellikle bebeklerde ve yaşlılarda ortaya çıkabilir. En sık karşılaştığımız olay bir taşıt içinde bebeğin ya da çocuğun bırakılmasıdır. Böyle bir durumda taşıt içindeki sıcaklık çok yükseliyor ve bu durum tehdit edici bir durum haline gelebiliyor. Kapalı bir mekanda hava akımının olmadığı bir yerde de bu riskler olabilir. Açık havada ise örneğin tarım işçileri, aktif spor yapanlar ya da askerler gibi efor ile birlikte güneş çarpması gelişebilir" dedi.

Güneş çarpmasının en sık görüldüğü saatlerin güneşin ışınlarının dik olarak dünyaya ulaştığı saat 11.00 ile 16.00 arası olduğunu ifade eden Özlü, "Bu saatlerde dikkatli olmak lazım, doğrudan güneş altına çıkmamakta fayda var, gölgede kalmak gerekiyor. Kapalı bir yerde de durmamak lazım. Özellikle kapı ya da pencereleri açıp bir hava akımı sağlamakta yarar var. Bir vantilatör ya da fan ile oda içi havayı artırarak katkı sağlayabilir ya da soğuk klimalar kullanılabilir. Ama asıl olarak kişinin riskini bilmesi ve ona göre tedbirini alması gerekir. Güneş altında olmamak ve kalın giysiler giymemek, sentetik ve dar giysiler giymemek, bol ve geniş pamuklu ya da keten tipli giysiler giymek, bol su, ayran ve maden suyu gibi sıvı içecekler tüketmek, dışarıya çıktığınız zaman şapka ya da güneş gözlüğü kullanmak gibi şeyler riski azaltır" diye konuştu.