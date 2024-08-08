Reklam verip dolandırdılar… 166 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu…

'Kripto Para Borsası' adı altında reklamlar veren, yüklü miktarda para harcayarak imaj çalışması yürüten ve çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke operasyonla çökertildi. Şebekenin 166 milyon 864 bin liralık mal varlığına el konuldu.