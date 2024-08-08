Reklam verip dolandırdılar… 166 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu…
'Kripto Para Borsası' adı altında reklamlar veren, yüklü miktarda para harcayarak imaj çalışması yürüten ve çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke operasyonla çökertildi. Şebekenin 166 milyon 864 bin liralık mal varlığına el konuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:03
02:13
Tünelde zincirleme kaza: 15 yaralı | Video 08.08.2024 | 10:06
00:49
Reklam verip dolandırdılar… 166 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu… 08.08.2024 | 10:28
00:58
00:49
03:11
05:11
00:13
İstanbul'da zehir tacirlerine suçüstü 08.08.2024 | 09:27
00:11
Elon Musk'ın Starlink uyduları Edirne semalarında 08.08.2024 | 09:20
07:05
Sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu | Video 08.08.2024 | 08:45
00:15
03:18
01:24
Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 3 kişi tutuklandı | Video 07.08.2024 | 15:42
06:42
04:02
Dükkana geldi, esnafı vurdu! O anlar kamerada | Video 07.08.2024 | 14:10
00:55
Antalya'da servis minibüsü alev alev yandı | Video 07.08.2024 | 13:33
01:28
Yat fabrikasındaki yangın 4,5 saat sonra kontrol altına alındı | Video 07.08.2024 | 13:32
00:52
Kadıköy'de evlerden ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı | Video 07.08.2024 | 10:22
02:12
Şanlıurfa'da sokak köpeğinin çocuklara saldırısı kameraya yansıdı | Video 07.08.2024 | 11:23
05:55
Adana'daki peş peşe depremler neyin sinyali? 07.08.2024 | 10:18