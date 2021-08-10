Rize'de heyelan sonrası çay bahçesinde mahsur kalanlar kurtarıldı

Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Soğuksu köyündeki sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Nuran (56) ve Fatma Aycibin (85) de, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu iş makinesi kepçesi yardımıyla güvenli bölgeye götürülen Fatma Aycibin, bölgede hazır bekletilen sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından tedbir amacıyla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Aycibin'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kurtarılanların aileleri de ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan İl Özel İdaresi'nce yapılan duyuruda, kent genelinde etkisini gösteren şiddetli yağış sonrası İkizdere'de 15, merkez ilçelerde 8, Çayeli'nde 6, Güneysu'da 4 ve Kalkandere'de 2 bölgede meydana gelen heyelanlara müdahale edildiği belirtildi.