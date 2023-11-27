Rüzgârdan devrilen buzdolabı kapağı otomobile zarar verdi | Video 27.11.2023 | 11:29 Eskişehir’de dün etkili olan fırtınada devrilen dolap kapağı, park halindeki otomobile zarar verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yurt genelinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, Eskişehir'de de hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli esen rüzgâr, sokakta bulunan birçok eşyanın devrilmesine ve savrulmasına neden oldu. Şeker Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde bulunan buzdolabının kapağı da, rüzgârın etkisiyle devrildi. Park halindeki otomobile çarpan buzdolabı kapağı, farın kırılmasına neden oldu.Buzdolabı kapağının devrilerek otomobile zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.