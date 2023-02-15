SABAH.com.tr, depremin merkezinde! "Yollarımız 5 metre çöktü, tarlalar 30 metre kaydı" | Video
SABAH.com.tr Haber Sorumlusu Fatih Gediman, Kahramanmaraş Pazarcık'ta depremin etkilerini vatandaşa sordu. Emekli öğretmen Yavuz bey, "Deprem inanılmaz kuvvetliydi. Çok sarsıldık. Yollarımız 5 metre çöktü, tarlalarımız 30 metre yana kaydı" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:32
02:27
03:43
Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı | Video 15.02.2023 | 10:01
03:43
'Son video' diye çekti, deprem enkazından sağ çıktı 15.02.2023 | 09:59
06:10
01:30
Ağzında sigara ile enkazdan çıktı, ekipleri hayrete düşürdü | Video 15.02.2023 | 08:35
02:20
03:27
02:01
00:39
İzmir'den 18 vagon dolusu insani yardım treni yola çıktı | Video 15.02.2023 | 08:14
01:53
‘Ölüm Rezidansı’ ile ilgili çarpıcı detay | Video 14.02.2023 | 20:56
00:53
Kahramanmaraş Vali Saim Çotur Stadı'nda kurulan çadır kent kamerada 14.02.2023 | 19:25
00:43
03:51
02:53
6 Şubat depreminden yeni görüntüler! İşte dehşet anları | Video 14.02.2023 | 19:18
01:29
Kahramanmaraş'taki deprem felaketi havadan görüntülendi | Deprem Son durum 14.02.2023 | 18:11
02:00
00:59
01:55