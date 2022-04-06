Sağlık Bakanlığı personel alımı KURA ÇEKİMİ İZLE! İŞKUR işçi alımı isim isim kura sonuçları açıklanıyor | Video
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Sağlık Bakanlığı 10.000 işçi İŞKUR kura çekimi CANLI İZLE! Sağlık Bakanlığı 10.000 işçi alım başvuruları sonuçları kura çekimi canlı yayın izlemek için aşağıdaki video alanına tıklayın...