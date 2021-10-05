Video Yaşam Sahte alkol deposuna polis baskını | Video
Sahte alkol deposuna polis baskını | Video

Sahte alkol deposuna polis baskını | Video

05.10.2021 | 13:11

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gölcük ilçesinde sahte alkol üretimi yaptığı değerlendirilen bir depoya baskın yaptı. Depo ve önünde bulunan araçta sahte alkol yapımında kullanılan kit, binlerce etiket ve 2 bin 15 litre etil alkol ele geçirildi.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Gölcük İlçesinde bir depoda sahte alkol üretimi yapılarak satışa sunulduğu yönünde bilgilere ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda başlatılan takip sonucu önceki gün bahse konu depoya baskın yapıldı. Depo ve önünde bulunan araçta kolilenmiş halde 2 bin 15 litre etil alkol, 2 bin 142 adet değişik marka ve ebatlarda sahte alkol yapımında kullanılan kit ve 20 bin rulo etiket ele geçirildi.

Olayla ilgili ise depo ve araç sahibi olduğu öğrenilen 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrasında adli merciilere sevk edileceği öğrenildi.

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