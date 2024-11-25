Sakarya’da bir eve pompalı tüfekli saldırı 25.11.2024 | 13:21 Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde gece saatlerinde bir eve pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Maddi hasarın yaşandığı olayda, ev sakinleri korku dolu anlar yaşadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Altıntaş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B.'ye ait iki katlı evin alt katına kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfek ile ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar evin camlarını kırdı. Herhangi bir yaralananın olmadığı olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırının gerçekleştirildiği adreste inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.