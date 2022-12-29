Video Yaşam Sakarya’da hareketli dakikalar: Polisin "Dur" ihtarına uymadı, 50 kilometre kovalamaca yaşandı | Video
Sakarya’da hareketli dakikalar: Polisin

Sakarya’da hareketli dakikalar: Polisin "Dur" ihtarına uymadı, 50 kilometre kovalamaca yaşandı | Video

29.12.2022 | 08:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kağıthane’de yolda yürürken düştü, üzerinden otomobil geçti | Video 01:36
Kağıthane'de yolda yürürken düştü, üzerinden otomobil geçti | Video 29.12.2022 | 09:53
Fatih’te koltuk değnekli şahsın meyve bıçağıyla soygun girişimi kamerada | Video 06:03
Fatih'te koltuk değnekli şahsın meyve bıçağıyla soygun girişimi kamerada | Video 29.12.2022 | 09:34
İmalathanede suçüstü! Silah çetesi böyle çökertildi | Video 01:30
İmalathanede suçüstü! Silah çetesi böyle çökertildi | Video 29.12.2022 | 09:36
İstanbul’da suç örgütlerine silah imalatı yapılan atölyeye operasyon | Video 01:30
İstanbul'da suç örgütlerine silah imalatı yapılan atölyeye operasyon | Video 29.12.2022 | 09:05
Sakarya’da hareketli dakikalar: Polisin Dur ihtarına uymadı, 50 kilometre kovalamaca yaşandı | Video 01:37
Sakarya’da hareketli dakikalar: Polisin "Dur" ihtarına uymadı, 50 kilometre kovalamaca yaşandı | Video 29.12.2022 | 08:53
Iğdır‘da hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı | Video 00:12
Iğdır‘da hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı | Video 29.12.2022 | 08:41
Mersin’de torbacılara şafak operasyonu: 30 gözaltı kararı | Video 01:27
Mersin'de torbacılara şafak operasyonu: 30 gözaltı kararı | Video 29.12.2022 | 08:41
Yüksekova’da mest eden ’yarım ay’ manzarası | Video 05:33
Yüksekova’da mest eden 'yarım ay' manzarası | Video 29.12.2022 | 00:38
Ankara’da trafikte silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 00:24
Ankara’da trafikte silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 29.12.2022 | 00:16
Balıkesir’de dehşete düşüren görüntüler: Bıçaklı kavgada bir kişiyi böyle öldürdü | Video 01:25
Balıkesir'de dehşete düşüren görüntüler: Bıçaklı kavgada bir kişiyi böyle öldürdü | Video 28.12.2022 | 21:43
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi EYT açıklaması! EYT’de yaş şartı yok 09:28
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi EYT açıklaması! EYT'de yaş şartı yok 28.12.2022 | 19:58
Afrika’nın yerel kıyafetiyle sokaklarda dolaşan eli sopalı şahıs korku dolu anlar yaşattı | Video 03:09
Afrika'nın yerel kıyafetiyle sokaklarda dolaşan eli sopalı şahıs korku dolu anlar yaşattı | Video 28.12.2022 | 15:47
Çocuk parkında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 01:29
Çocuk parkında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 28.12.2022 | 15:48
Kayseri’de yılbaşı öncesinde DEAŞ’a darbe: 9 gözaltı | Video 01:12
Kayseri'de yılbaşı öncesinde DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı | Video 28.12.2022 | 15:37
İstanbul’da fuhuş şebekesine operasyon kamerada | Video 03:41
İstanbul’da fuhuş şebekesine operasyon kamerada | Video 28.12.2022 | 15:26
İki grup birbirine girdi: Sandalyeyi kavga ettiği kişinin sırtında böyle kırdı | Video 00:09
İki grup birbirine girdi: Sandalyeyi kavga ettiği kişinin sırtında böyle kırdı | Video 28.12.2022 | 12:52
Ataşehir’de alkollü vatandaş araçların üzerine yürüdü, yol kesti | Video 00:57
Ataşehir’de alkollü vatandaş araçların üzerine yürüdü, yol kesti | Video 28.12.2022 | 12:52
Oteldeki silahlı kavgada çift tabancayı art arda ateşledi: 4 yaralı | Video 04:38
Oteldeki silahlı kavgada çift tabancayı art arda ateşledi: 4 yaralı | Video 28.12.2022 | 14:20
Takla atan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:25
Takla atan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı | Video 28.12.2022 | 14:35
Esnaf dükkan önünde pusuya yattı, hırsızı böyle kovaladı | Video 01:40
Esnaf dükkan önünde pusuya yattı, hırsızı böyle kovaladı | Video 28.12.2022 | 14:17

Sakarya’da polisin "Dur" ihtarına uymayan tır ile polis arasında D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu’nda yaklaşık 50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca yaşandı. Dakikalarca süren kovalamacada ihtarlara uymayan tır, iddiaya göre lastiklerine ateş açılarak D-100 kara yolunda durduruldu. Bu esnada polis otosuna da çarpan tırın muayenesinin olmadığı ve sürücüsünün de ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sakarya'da hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunda polisin "Dur" ihtarına uymayan 54 ABP 332 plakalı Mercedes marka tır Anadolu Otoyolu'na girdi. Yaklaşık 50 kilometre kadar süren nefes kesen kovalamaca esnasında polis ekiplerinin yaptığı ihtarlara uymayan tır, otoyoldan tekrar D-100'e girdi. İddiaya göre, ekipler tırın lastiklerine silahla ateş açtı. Erenler ilçesi D-100 kara yolu Bekirpaşa ışıkları mevkiinde uzun süren kovalamacanın ardından durdurulan tır, bu esnada bölgede bulunan bir polis otosuna da çarptı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan sürücünün ehliyeti ve tırın da muayenesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, narkotik polis ekipleri de tırda uyuşturucu madde bulunma ihtimaline karşı arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde araçta herhangi bir madde bulunamadı. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA