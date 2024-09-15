Sakarya'da makarna fabrikasında şiddetli patlama! 23 işçi yaralandı | Video

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 23 işçi yaralandı.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar A Haber’e yaptığı açıklamada, “10 itfaiye ekibimiz şu an orada. Sağlık ve kurtarma ekiplerimiz orada. Patlama çatı katında yaşandı. Sebebini henüz bilmiyoruz. Çok ağır yaralımız şu anda yok. Tespit noktasında arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Yangından dolayı belli bölgelere giremiyoruz” ifadelerini kullandı.