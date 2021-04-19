Video Yaşam Sakarya'da makinistin treni durdurup kuryeden iftarlık yiyecekleri aldığı anlar kamerada...

Sakarya'da makinistin treni durdurup kuryeden iftarlık yiyecekleri aldığı anlar kamerada...

Sakarya'da makinistin treni durdurup kuryeden iftarlık yiyecekleri aldığı anlar kamerada...
19.04.2021 | 09:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar... 04:44
SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar... 19.04.2021 | 10:40
Müge anlı canlı yayın izle: 19 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da 15 yaşındaki kız çocuğu olayında anneye büyük şok! 05:00
Müge anlı canlı yayın izle: 19 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da 15 yaşındaki kız çocuğu olayında anneye büyük şok! 19.04.2021 | 10:17
Adana'da korsan taksici hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada... 01:23
Adana'da korsan taksici hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada... 19.04.2021 | 09:59
Sakarya'da makinistin treni durdurup kuryeden iftarlık yiyecekleri aldığı anlar kamerada... 01:11
Sakarya'da makinistin treni durdurup kuryeden iftarlık yiyecekleri aldığı anlar kamerada... 19.04.2021 | 09:01
Hafta sonu kıraathanede toplandılar! 23 kişiye 73 bin liralık mesafesizlik cezası! 00:19
Hafta sonu kıraathanede toplandılar! 23 kişiye 73 bin liralık mesafesizlik cezası! 19.04.2021 | 09:40
İstanbul'da polis baskınında gülümseten olay! Yakalanınca tuvalet kağıdını maske yapan vatandaş kamerada... 04:37
İstanbul'da polis baskınında gülümseten olay! Yakalanınca tuvalet kağıdını maske yapan vatandaş kamerada... 19.04.2021 | 09:24
Afyonkarahisar'da iftar saatinde feci ölüm! 01:33
Afyonkarahisar'da iftar saatinde feci ölüm! 19.04.2021 | 08:38
Kısıtlamada dışarıya çıkan vatandaşların polisi görünce koşarak evlerine kaçma anı kamerada 01:05
Kısıtlamada dışarıya çıkan vatandaşların polisi görünce koşarak evlerine kaçma anı kamerada 19.04.2021 | 08:38
Kocaeli'de iftar sofrasında dehşet! Ablasını aldattığını düşündüğü eniştesini tabancayla öldürdü 01:35
Kocaeli'de iftar sofrasında dehşet! Ablasını aldattığını düşündüğü eniştesini tabancayla öldürdü 19.04.2021 | 09:01
Antalya'da kısıtlama saatinde kavga ettiler, hem dayak hem ceza yediler: 4 yaralı! 05:30
Antalya'da kısıtlama saatinde kavga ettiler, hem dayak hem ceza yediler: 4 yaralı! 19.04.2021 | 09:01
İstanbul'da 'hasta yakını' rolündeki hırsıza 'hasta yakını' süsüyle suçüstü! 01:27
İstanbul'da 'hasta yakını' rolündeki hırsıza 'hasta yakını' süsüyle suçüstü! 19.04.2021 | 09:13
Bursa'da akaryakıt istasyonunda kahve içenlere büyük şok! 44 bin 100 TL 01:15
Bursa'da akaryakıt istasyonunda kahve içenlere büyük şok! 44 bin 100 TL 19.04.2021 | 08:38
Kırıkkale'de çatıdan gelen sesleri hırsız sanan adam hayatının şokunu yaşadı! 02:48
Kırıkkale'de çatıdan gelen sesleri hırsız sanan adam hayatının şokunu yaşadı! 19.04.2021 | 08:38
İstanbul'da Kuzey Afrika'dan gelen tozlu yağmur araçları çamurla kapladı! 03:01
İstanbul'da Kuzey Afrika'dan gelen tozlu yağmur araçları çamurla kapladı! 19.04.2021 | 08:37
Sivas'ta kadın cinayeti! İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü 01:42
Sivas'ta kadın cinayeti! İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü 19.04.2021 | 08:39
Muğla Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 00:32
Muğla Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 19.04.2021 | 08:39
Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi 00:08
Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi 19.04.2021 | 08:39
SON DAKİKA: İzmir'de dehşet! Üvey babasını sokak ortasında böyle öldürdü... 02:27
SON DAKİKA: İzmir'de dehşet! Üvey babasını sokak ortasında böyle öldürdü... 19.04.2021 | 08:23
Kocaeli'de kısıtlamada yürekleri ısıtan görüntü! Trafik polisleri yavru köpekleri böyle besledi... 00:40
Kocaeli'de kısıtlamada yürekleri ısıtan görüntü! Trafik polisleri yavru köpekleri böyle besledi... 19.04.2021 | 07:19
TRT EBA TV canlı ders yayınları 19 Nisan 2021 Pazartesi Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV canlı ders yayınları (19 Nisan 2021 Pazartesi) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 19.04.2021 | 07:02

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yük treni makinisti, iftar saati öncesi bir restorandan verdiği siparişi tren yolu kenarında bekleyen kuryeden aldı. Makinistin treni durdurarak paketi aldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sakarya'nın Pamukova Hayrettin Mahallesi'nde dün tren yolu üzerinde elindeki poşetle bekleyen paket servis elemanını gören bir vatandaş, durumu ilginç bularak cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bu sırada Adapazarı'ndan Eskişehir istikametine gitmekte olan yük treni yavaşladı. İftar saatine az bir süre kala makinist bölgedeki bir restorandan verdiği siparişi trenini durdurarak aldı. Makinist, paketi aldıktan sonra yoluna devam etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA