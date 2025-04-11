Sakarya’da yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti | Video
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde tavuk çiftliği içerisinde bulunan ve çalışanların kaldığı evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 1’i kız, 1’i erkek olmak üzere iki çocuk hayatını kaybetti.
Konu ile ilgili çalışma ve inceleme sürüyor.
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