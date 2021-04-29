Salih Tuna | Senin deden hangisi?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
03:58
05:55
03:01
Özlem Doğaner | Kârlı başlangıç 29.04.2021 | 14:31
01:34
02:01
Şanlıurfa’da akü hırsızına meydan dayağı | Video 29.04.2021 | 14:02
05:12
Salih Tuna | Senin deden hangisi? 29.04.2021 | 14:10
00:43
Şanlıurfa’da bıçaklı ve sopalı saldırı kamerada | Video 29.04.2021 | 14:02
04:02
04:45
00:22
01:20
Erzurum’da dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı | Video 29.04.2021 | 12:45
01:30
01:15
11:51
04:40
03:11
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobil böyle çarptı | Video 29.04.2021 | 11:46
00:46
Son dakika! Bolu Dağı ulaşıma kapatıldı | Video 29.04.2021 | 12:01
02:07
Yüksekova’da "Süper Ay" güzelliği | Video 29.04.2021 | 11:04
00:31
Konya’da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 29.04.2021 | 11:04
Salih Tuna'nın 29.04.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...