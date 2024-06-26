Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5'i yabancı uyruklu, 6 gözaltı | Video
Samsun'da göçmen kaçakçısı operasyonunda 5'i Afgan 6 kişi gözaltına alındı.
GÖÇMEN KAÇAKÇISI DA 'KAÇAK GÖÇMEN' ÇIKTI
Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğünü yaptığı ileri sürülen Afgan uyruklu R.F., Samsun Göçmen Polisi tarafından Rize'de yakalanarak Samsun'a getirildi. Göçmen kaçakçılığı yapan R.F.'nin de 'kaçak göçmen' olduğu ortaya çıktı. Polisteki sorgusu tamamlanan R.F. ve A.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Yakalanan 4 kaçak Afgan göçmenin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.
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