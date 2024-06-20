Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 20.06.2024 | 08:46 Samsun'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde saat 23.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Önal idaresindeki hafif ticari araç ile Taha Köseoğlu yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Taha Köseoğlu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Şenoğlu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.