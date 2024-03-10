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Sanal bahis borcu yüzünden kuyumcuyu soydular | Video

Sanal bahis borcu yüzünden kuyumcuyu soydular | Video

10.03.2024 | 11:04

Bursa’da dün bir kuyumcudan 3.5 milyon lira değerinde altın çalan kar maskeli ve silahlı soyguncular, polisin amansız takibiyle 8 saat geçmeden kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinde sanal bahis borcu için kuyumcu soygununu gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüphelilerin sahte plakayla gerçek plakayı değiştirme anları da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli ve eli silahlı 2 şüpheli, M.M.'ye (55) ait kuyumcu dükkanının önüne otomobille geldi. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheliler, ellerindeki çantayla inerek kuyumcuya girdi. Yaklaşık 1 dakika gibi kısa bir sürede vitrinde bulunan 3,5 milyon liralık altınları alan şüpheliler kayıplara karıştı. Polis, şüphelilerin 5 kilometrelik kaçış güzergahındaki 96 güvenlik kamerasını teker teker inceledi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin kuyumcu soygunu öncesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde başka bir otomobilin plakasını çaldıkları ve Çınarönü Mahallesi'nde sahte plakayla orjinal plakayı değiştirdikleri de belirlendi.
Otomobilin kiralık olduğu ortaya çıktı

Otomobilin kiralık olduğu tespit edilirken, şüphelilerin de kısa sürede kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin gasp ettikleri altınlarla birlikte Yavuzselim Mahallesi'nde bir evde saklandıklarını tespit edilmesi üzerine polis akşam saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri, şüphelilerin yine aynı ilçenin Yavuzselim Mahallesi'nde bir evde altınlarla birlikte saklandıklarını tespit etti. Kısa sürede eve operasyon düzenleyen ekipler, 4 suç kaydı bulunan Ö.A. (20) ile E.Ç.'yi (18) altınlar ve olay anında kullandıkları tabancalar ile birlikte olaydan 8 saat sonra kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadesinde sanal bahis borcu olduğunu ve o nedenle böyle bir plan yaptıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

SAHTE PLAKAYI GERÇEK PLAKAYLA DEĞİŞTİRİRKEN GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR
Soygunu gerçekleştiren şüpheliler, Çınarönü Mahallesi'nde bir ara sokağa girerek bagajdan kiraladıkları aracın plakasını sahte plakayla değiştirirken güvenlik kamerasına yakalandılar. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemleri süren şüpheliler, öğleden sonra adliyeye sevk edilecek.

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