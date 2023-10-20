Şanlıurfa'da aranan 33 zanlı yakalandı | Video
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli gözaltına alındı.
Denetimlerde, 2 çalıntı motosiklet, 6 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 84 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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