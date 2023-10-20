Şanlıurfa'da aranan 33 zanlı yakalandı | Video

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla 99 ekip, 345 personelin katılımıyla "Güvenli Şehir-6 Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamada, farklı suçlardan aranan 33 şüpheli yakalanırken denetlenen 51 iş yerinden 8'ine idari işlem yapıldı. Sorgulaması yapılan bin 91 araçtan 81'inin sürücüsüne toplam 211 bin 116 lira idari para cezası uygulandı.Denetimlerde, 2 çalıntı motosiklet, 6 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 84 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.