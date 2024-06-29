Video Yaşam Şanlıurfa'da devrilen saman yüklü tır alev alev yandı | Video
Şanlıurfa'da devrilen saman yüklü tır alev alev yandı | Video

Şanlıurfa'da devrilen saman yüklü tır alev alev yandı | Video

29.06.2024 | 13:41

Şanlıurfa'da devrilen saman yüklü tır alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altında alınan yangında tır kullanılamaz hale geldi.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Bozova yolunun Kızlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Enes Y. idaresindeki saman yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası sürücü yaralandı, tırın dorse bölümünde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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