Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 4 ölü | Video
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.
VALİ ŞILDAK OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerine giderek incelemede bulundu. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Vali Hasan Şıldak, ölenlere Allah'tan rahmet diledi.
Cesetler yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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