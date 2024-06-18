Video Yaşam Şanlıurfa’da yangın paniği | Video
Şanlıurfa’da yangın paniği | Video

Şanlıurfa’da yangın paniği | Video

18.06.2024 | 15:50

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine ulaştı. Ev ve bahçeleri saran alevlere kovalarla müdahale etmeye çalışan vatandaşlar itfaiyenin bir türlü gelmemesine tepki gösterdi.

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Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Pınarbaşı Mezrasında yaşandı. Hasadı tamamlanan arazide başlayan yangın kısa sürede yan tarafta bulunan bahçeye sıçradı. Ağaçları saran alevler daha sonra yerleşim yerine doğru ilerledi. Evlerin birkaç metre yakınına kadar ulaşan yangına vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etti. Kovalarla yangına müdahale etmeye çalışan vatandaşlar evlerini ve eşyalarını kurtarmak için büyük çaba harcadı.

YANGINDA MADDİ HASAR OLUŞTU
Vatandaşların kendi çabasıyla söndürmeyi başardığı yangında binlerce liralık plastik, sulama borusu, kışlık odun ve ağaç yandı.

İTFAİYENİN GEÇ GELDİĞİ İDDİASI
İtfaiyeye haber vermelerine rağmen halen gelmediğini söyleyen ev sahiplerinden Mustafa Ada, "Şu ana kadar 80 tane sulama borumuz yandı. Kendi imkanımızla söndürmeye çalışıyoruz" dedi.

İtfaiyenin geç geldiğini iddia eden Osman Ada, 2 saat önce itfaiyeye haber verdiklerini iddia ederken oğlu Mustafa Ada ise kendi imkanlarıyla yangını söndürdüklerini, itfaiyenin gelmesine gerek kalmadığını ifade ederek geç gelmelerine tepki gösterdi. Yangın söndürüldükten sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

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