Sapanca Gölü’nde kaybolan Kaan Ege’nin kanosu bulundu | Video 29.03.2025 | 14:00 Sakarya’nın Serdivan ilçesi Sapanca Gölü’nde antrenman yaparken kaybolan Kaan Ege Baran’ın (15) kullandığı kano, sabaha karşı sazlıklar arasında bulundu. Dalgıç polislerin de katıldığı aramalar ara verilmeden sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca Gölü'nün Serdivan ilçesi kıyısında meydana geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcularının antrenmanı sırasında aniden kum fırtınası bastırdı. Bu sırada gölde bulunan 7 kanodaki 14 sporcu suya düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Sporculardan 12'si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 sporcu ekipler tarafından kurtarıldı.

Havadan dron, karadan ise botlarla sürdürülen arama çalışmaları sırasında kayıp olan Kaan Ege Baran'ın kullandığı kano sazlıkların arasında bulundu. Çalışmalara AFAD ekiplerinin yan sıra Kocaeli'den gelen dalgıç polisler de destek veriyor.

Bu arada Sakarya Valiliği, Sapanca Gölü'ne girişlerin yasaklanmasına rağmen yapılan antrenmana ilişkin sorumluların tespit edilerek soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Öte yandan dün gece bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ve AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, arama çalışmalarını yerinde inceledi. (DHA)