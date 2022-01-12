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OTOMATİK OYNAT
01:12
Seren Serengil ile Can Tanrıyar arasındaki davada flaş gelişme | Video 12.01.2022 | 14:57
03:03
Sarıyer'de 2 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var | Video 12.01.2022 | 14:14
02:20
01:13
Antalya'da freni patlayan otobüs 9 araca çarptı: 5 yaralı | Video 12.01.2022 | 13:33
00:31
Aşırı yağıştan kayganlaşan yolda tanker şarampole uçtu | Video 12.01.2022 | 12:59
00:58
Kuyumcuda içinde 500 bin liralık altın olan çantayı böyle çaldı | Video 12.01.2022 | 12:59
03:25
Fatih'te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video 12.01.2022 | 12:32
02:51
02:26
05:19
Motorunu çalan hırsızlara seslenişi yürek burktu | Video 12.01.2022 | 12:30
00:47
Sarıyer'de motosiklet çalan çete çökertildi | Video 12.01.2022 | 12:29
01:28
Karadeniz’de dev dalgalar oluştu | Video 12.01.2022 | 11:52
01:54
03:25
Fatih'te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video 12.01.2022 | 11:10
02:26
01:35
Silivri ve Çatalca'nın köylerinde kar yağışı başladı | Video 12.01.2022 | 10:56
03:28
Kadıköy'de ağaç ve aydınlatma direği yola devrildi | Video 12.01.2022 | 10:48
02:06
02:12
İstanbul'da iş yerine bir garip silahlı saldırı | Video 12.01.2022 | 10:37
Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara otobüs içinde müdahale edildi. Kaza nedeniyle trafik aksıyor.