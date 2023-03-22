Sarıyer’de 'emanet motosiklet' kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı | Video
İstinye’de emanet motosiklet verme mevzusundan dolayı 2 şahıs arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirini yaralarken, seken bir kurşun ise ateş edenin kuzenini isabet edip yaraladı. Olayda gözaltına alınan şahıslardan biri adliyeye sevk edildi.
KAÇARKEN ATEŞ AÇINCA KUZENİNİ DE VURDU
Büyüyen kavga esnasında Doğukan T., cebindeki bıçağı çıkartarak Yunus K.'yi boynundan ve yüzünden yaraladı. Yaralanan Yunus K. belindeki silaha sarılarak Doğukan T.'yi bacağından vurdu. Kavga esnasında seken mermi ise Yunus K.'nin kuzeni Murat U.'nun (31) beline isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere ambulansla hastaneye kaldırdı.
EMANET MOTOSİKLET VERME KAVGASI KANLI BİTTİ
Yaralan 3 kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerinin gözaltına aldığı Yunus K. tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yunus K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğukan T.'nin ise tedavisinin sürdüğü ve tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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