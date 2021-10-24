Video Yaşam Sarıyer’de vatandaşlar tedirgin: Mahalleyi akrepler ve fareler bastı | Video
Sarıyer’de vatandaşlar tedirgin: Mahalleyi akrepler ve fareler bastı | Video

Sarıyer’de vatandaşlar tedirgin: Mahalleyi akrepler ve fareler bastı | Video

24.10.2021 | 10:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişli’de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı 00:52
Şişli'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı 24.10.2021 | 10:38
Sarıyer’de vatandaşlar tedirgin: Mahalleyi akrepler ve fareler bastı | Video 03:19
Sarıyer’de vatandaşlar tedirgin: Mahalleyi akrepler ve fareler bastı | Video 24.10.2021 | 10:25
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar | Video 03:31
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar | Video 24.10.2021 | 10:25
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar...O anlar kamerada 03:31
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar...O anlar kamerada 24.10.2021 | 10:12
Gasp amacıyla kuyumcuya girdiler, Ne oluyor ya diyen çalışanı vurdular | Video 00:50
Gasp amacıyla kuyumcuya girdiler, "Ne oluyor ya" diyen çalışanı vurdular | Video 24.10.2021 | 10:25
İstanbul’da dehşet anları: Sokak ortasında böyle çatıştılar | Video 03:55
İstanbul’da dehşet anları: Sokak ortasında böyle çatıştılar | Video 24.10.2021 | 10:00
Ataşehir’de uyuşturucu satan iki kişi yakalandı | Video 00:18
Ataşehir’de uyuşturucu satan iki kişi yakalandı | Video 24.10.2021 | 10:08
Esenyurt’ta otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya böyle fırladı | Video 02:11
Esenyurt'ta otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya böyle fırladı | Video 24.10.2021 | 10:00
Büyükçekmece’den çalıp Esenyurt’ta sattılar 02:43
Büyükçekmece'den çalıp Esenyurt'ta sattılar 24.10.2021 | 09:49
Avcılar’da eşini döven adama meydan dayağı 03:24
Avcılar'da eşini döven adama meydan dayağı 24.10.2021 | 09:38
Gözüyaşlı anne hasta yatağında kayıp kızını arıyor 03:05
Gözüyaşlı anne hasta yatağında kayıp kızını arıyor 24.10.2021 | 09:34
Nehil sazlığı’ndaki yangın kontrol altına alındı 00:42
Nehil sazlığı'ndaki yangın kontrol altına alındı 24.10.2021 | 09:35
Beşiktaş’ta torbacının mıknatıslı çanta oyunu: Polis özel zulada uyuşturucu yakaladı 01:41
Beşiktaş’ta torbacının mıknatıslı çanta oyunu: Polis özel zulada uyuşturucu yakaladı 24.10.2021 | 09:24
İznik surlarında ceset bulundu: 2 gözaltı 01:36
İznik surlarında ceset bulundu: 2 gözaltı 24.10.2021 | 09:24
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 227 parça ele geçirildi | Video 00:38
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 227 parça ele geçirildi | Video 24.10.2021 | 09:16
Ordu’da skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı | Video 00:44
Ordu’da skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı | Video 24.10.2021 | 09:08
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası: Bölgeye römorkörler sevk edildi | Video 01:22
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası: Bölgeye römorkörler sevk edildi | Video 24.10.2021 | 09:06
Marmara denizi’nde iki gemi çarpıştı | Video 01:15
Marmara denizi’nde iki gemi çarpıştı | Video 24.10.2021 | 08:50
Baraka alev alev yandı: Küllerin arasında para aradılar | Video 06:13
Baraka alev alev yandı: Küllerin arasında para aradılar | Video 24.10.2021 | 08:38
Kardeşinin ’HES kodu’ ile seyahat ederken yakalandı, savunması ’pes’ dedirtti: İyi niyetle yaptık | Video 03:30
Kardeşinin 'HES kodu' ile seyahat ederken yakalandı, savunması 'pes' dedirtti: "İyi niyetle yaptık" | Video 24.10.2021 | 08:34

Sarıyer’deki bir sokağı akrep ve fareler bastı. Evlerin duvarında ve bahçelerde bulunan fareler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Mahalle sakinlerinden stajyer avukat Nurcihan Güzel, “Akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yapıyorlar. Belediye ile görüştük. Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153’ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık. Buna rağmen hiçbir şekilde dönüş alamadık. Belediyenin akrebe karşı herhangi bir ilaçlama yapabilmesinin söz konusu olmadığını söylediler” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sarıyer Kocataş Mahallesi Mühendis Şevket Sokağı'nı fareler ve akrepler bastı. Evlerin duvarında ve bahçelerde bulunan fareler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Evlerin içine kadar giren akrepler, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Sarıyer Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını söyleyen mahalle sakinleri, hiçbir şekilde geri dönüş alamadıklarını ve akrebe karşı ilaçlamanın olmadığı yanıtını aldıklarını kaydettiler.

"KENDİ BAŞIMIZA MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYORMUŞ"
Mahalle sakinlerinden stajyer avukat Nurcihan Güzel, evinin duvarlarında akrepler gezdiğini, bahçesinde ise ölü farelerin bulunduğunu belirterek, "5-6 aydır aynı evde oturuyorum. Oturmaya başladığım zamandan beri akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yaparak ve çoğalarak devam ediyorlar. Belediye ile görüştük. Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153'ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık. Buna rağmen hiçbir şekilde dönüş alamadık. Gecenin üçünde de başvurduğum oldu, sabah da başvurduğum oldu. Belediyenin akrebe karşı herhangi bir ilaçlama yapabilmesinin söz konusu olmadığını söylediler. Belediye sadece böcek ilaçlaması, arı ilaçlaması vesaire bu tarz ilaçlamalar yapıyormuş. Bununla kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş. Öyle söylediler" dedi.

"FARE ÖLÜLERİ MEYDANA ÇIKIYOR"
İşten geldiği zaman akreplerin ayağının altında dolaştığını söyleyen Güzel, "Ayağımın altında akrep dolaşıyor. Ondan ziyade vuruyorum ve hiçbir şekilde ölmüyor, bayağı bir güçlü bir şekilde vurulması lazım. Ortadan ikiye ayrılsa bile iki taraftan yan yana yürümeye başlıyorlar. En son bir hafta önce evimin içinde duvarda yürümeye başladıklarını gördüm ve gerçekten çok korkutucu bir hayvan. Mühendis Şevket Sokak'ta fare ölüleri meydana çıkıyor son iki haftadır. Yani bilmiyorum sebebinin ne olduğunu ama yine aynı şekilde dönüş alamıyoruz belediyeden. Yine bunlarla da kendimiz mücadele etmemiz gerekiyor. Fare için de başvuruda bulunduk. Keza komşularımız da aynı şekilde fareyle mücadele etmeye çalışıyorlar ama sürekli bahçelerde, başka bir yerlerde fareler geziyor ve fare ölüleri çoğaldı artık" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA