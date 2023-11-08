Video Yaşam Savrulan kamyonet otobanda yürekleri ağza getirdi | Video
Savrulan kamyonet otobanda yürekleri ağza getirdi | Video

Savrulan kamyonet otobanda yürekleri ağza getirdi | Video

08.11.2023 | 09:49

Bursa’da bir kamyonet sürücüsü, yüklediği fazla yük ve otobanda yaptığı hareketler ile adeta ölümle dans etti. O anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Bursa Otobanı Orhangazi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kamyonetine yüklediği fazla yük ile seyir halindeki sürücü, yaptığı hareketlerle adeta kazaya davetiye çıkardı. Şeridinde direksiyonu bir sağa bir sola kıran sürücü, ne kendi canını ne de başkalarının canını düşündü. Diğer sürücüler korna ile ikaz etse de dinlemeyen şoför, ölüme davetiye çıkardı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Savrulan kamyonet otobanda yürekleri ağza getirdi | Video 00:30
Savrulan kamyonet otobanda yürekleri ağza getirdi | Video 08.11.2023 | 09:49
Balıkesir’den çaldığı servis aracını Bursa’da bırakıp kaçtı | Video 00:58
Balıkesir’den çaldığı servis aracını Bursa’da bırakıp kaçtı | Video 08.11.2023 | 09:03
Beyoğlu’nda metruk binadan dökülen taşlar park halindeki 3 aracı pert etti | Video 02:33
Beyoğlu'nda metruk binadan dökülen taşlar park halindeki 3 aracı pert etti | Video 08.11.2023 | 09:02
1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:24
1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.11.2023 | 08:59
SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi! İşte korkutan kazanın ilk görüntüleri... | Video 00:14
SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi! İşte korkutan kazanın ilk görüntüleri... | Video 08.11.2023 | 09:17
Feci kazada, araçların arasında kalan yayanın bacağı koptu | Video 01:34
Feci kazada, araçların arasında kalan yayanın bacağı koptu | Video 08.11.2023 | 09:01
Sibergöz operasyonunda 43 şüpheli yakalandı | Video 01:12
"Sibergöz" operasyonunda 43 şüpheli yakalandı | Video 08.11.2023 | 08:59
Kocaeli’de cins kedi hırsızlığı | Video 00:18
Kocaeli'de cins kedi hırsızlığı | Video 07.11.2023 | 23:43
İstanbul’da 1 ton kaçak midye ele geçirildi | Video 01:11
İstanbul’da 1 ton kaçak midye ele geçirildi | Video 07.11.2023 | 15:31
Biri etrafı kolaçan etti, diğeri çaldı! Motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 00:31
Biri etrafı kolaçan etti, diğeri çaldı! Motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 07.11.2023 | 15:26
Ormanlık alanlarda sonbahar renkleri görsel şölen sundu | Video 00:57
Ormanlık alanlarda sonbahar renkleri görsel şölen sundu | Video 07.11.2023 | 15:19
Kayseri’de tefecilere ‘polis balyozu’: 5 gözaltı | Video 00:48
Kayseri’de tefecilere ‘polis balyozu’: 5 gözaltı | Video 07.11.2023 | 15:01
Küçük yaştaki iki çocuğun kız isteme töreni tepki çekti | Video 00:30
Küçük yaştaki iki çocuğun kız isteme töreni tepki çekti | Video 07.11.2023 | 14:45
Asfaltı pist sanıp dörtnala koştular: Görenler şaşkına döndü | Video 00:20
Asfaltı pist sanıp dörtnala koştular: Görenler şaşkına döndü | Video 07.11.2023 | 14:22
İzmir’de denizde kaybolan ve 3 gündür aranan kişi ölü bulundu | Video 00:58
İzmir’de denizde kaybolan ve 3 gündür aranan kişi ölü bulundu | Video 07.11.2023 | 14:22
Bolu Dağı Tüneli’nden araçlar geçmeye başladı | Video 01:21
Bolu Dağı Tüneli’nden araçlar geçmeye başladı | Video 07.11.2023 | 14:01
Konya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı | Video 00:54
Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı | Video 07.11.2023 | 13:42
Foça plajlarında denizanası istilası: Yüzlercesi kıyıya vurdu | Video 01:48
Foça plajlarında denizanası istilası: Yüzlercesi kıyıya vurdu | Video 07.11.2023 | 12:35
İETT şoförü trafikte sürücünün üstüne yürüdü | Video 00:23
İETT şoförü trafikte sürücünün üstüne yürüdü | Video 07.11.2023 | 12:12
4. Levent metrosunda intihar! Metronun önüne atladı | Video 01:40
4. Levent metrosunda intihar! Metronun önüne atladı | Video 07.11.2023 | 12:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA