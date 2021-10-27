Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
Scooter kazasında hayatını kaybeden İlknur Akkaya, toprağa verildi | Video 27.10.2021 | 13:44
00:45
Bill Gates lüks yatıyla Fethiye’de | Video 27.10.2021 | 13:08
02:33
00:24
Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti | Video 27.10.2021 | 13:08
01:40
Ağrı'da termometreler eksi 8 dereceyi gösterdi 27.10.2021 | 12:05
02:04
Kars’ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı 27.10.2021 | 12:04
00:47
Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız sinir krizi geçirdi | Video 27.10.2021 | 12:17
04:28
Kaybolan köpeğini aradığını falezler bu kez sonu oldu | Video 27.10.2021 | 12:03
02:04
Yaşlı adam ekmek almaya gitti, evine geri dönemedi 27.10.2021 | 12:03
05:58
Güvenlik görevlisinin parmağını koparan kadına ilk duruşmada tahliye 27.10.2021 | 11:37
01:40
İstanbul’da 295 kilo uyuşturucu ele geçirildi 27.10.2021 | 11:45
05:06
00:58
İETT otobüsü yandı, vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürdü 27.10.2021 | 11:28
04:12
Dilara Yücel ve annesi hayatlarını boksa adadı 27.10.2021 | 10:53
04:06
01:40
İstanbul’da "Mari" operasyonu! 295 kilo ele geçirildi | Video 27.10.2021 | 10:54
01:59
Jirki aşiretinden düğünler için radikal karar 27.10.2021 | 10:53
04:24
Polis torbacıyı kurye kılığına girerek yakaladı | Video 27.10.2021 | 10:25
03:13
İstanbullu sürücülerin scooter isyanı: "Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar" 27.10.2021 | 10:25
00:33
Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi gözaltında | Video 27.10.2021 | 10:31
İstanbul’da Ümraniye’de elektrikli scooter ile ilerlerken İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden İlknur Akkaya'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu.