Video Yaşam Scooter kazasında hayatını kaybeden İlknur Akkaya, toprağa verildi | Video
Scooter kazasında hayatını kaybeden İlknur Akkaya, toprağa verildi | Video

Scooter kazasında hayatını kaybeden İlknur Akkaya, toprağa verildi | Video

27.10.2021 | 13:44

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İstanbul’da Ümraniye’de elektrikli scooter ile ilerlerken İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden İlknur Akkaya'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

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