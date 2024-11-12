Şehir magandaları kamerada: Tüfekle havaya ateş açanlar yakalandı | Video 12.11.2024 | 12:38 Kayseri'de tüfekle havaya ateş açarak güvenliği tehlikeye düşüren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre iki kişinin tüfekle rastgele havaya ateş ettiği ihbarını alan Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. ekiplerce yapılan 58 saatlik kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin R.G. (22) ile F.C. (20) olduğu belirlendi. Şüphelilerin; polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suç aleti olan tüfek ve 17 adet dolu kartuşla yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan R.G. ve F.C.'nin tüfekle havaya ateş açtığı görüntüler çevrede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.