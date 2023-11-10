Şehitler köprüsünde sirenler çalarken bir kişi intihar etti! O anlar kamerada | Video

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sabah saatlerinde 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl dönümü anma sirenlerinin çaldığı sırada aracıdan inen bir kişi köprünün demirine çıktı. Çevredeki vatandaşların dur yapma çağrılarına uymayan kişi kendini köprüden aşağı bıraktı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Beylerbeyi sahilinde arama yaptı ancak gencin cesedi bulunamadı. Çalışmaların sürdüğü belirtildi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.