Video Yaşam Selanik-İzmir feribot seferleri başladı, ilk yolcular İzmir’e geldi | Video
Selanik-İzmir feribot seferleri başladı, ilk yolcular İzmir’e geldi | Video

Selanik-İzmir feribot seferleri başladı, ilk yolcular İzmir’e geldi | Video

11.10.2022 | 12:18

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Ege’nin iki yakasını birleştiren Selanik-İzmir arası vapur seferleri resmi olarak başladı. Yunanistan’ın Selanik kentinden dün 17.00’da kalkan Smyrna di Levante feribotu, 119 yolcu 74 mürettebat ile İzmir’e geldi.

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İzmir-Selanik feribot seferleri, İzmir Ticaret Odasının (İZTO) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde harcadığı yoğun mesai sonucunda başladı. 10 Ekim saat 17.00'da Yunanistan'ın Selanik şehrinden kalkan 948 yolcu ve 315 araç kapasiteli Smyrna di Levante feribotu, 119 yolcu ve 74 mürettebat ile İzmir'e geldi. Haftanın 6 günü yapılacak olan feribot seferleri pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19.00'da Selanik'ten İzmir'e; salı, perşembe ve pazar günleri ise 19.00'da İzmir'den Selanik'e seferlerini gerçekleştirecek.

"HER İKİ ÜLKE İÇİN DE FAYDALI OLACAK"
Selanik-İzmir feribot seferleri yapan firmanın Türkiye'deki kurucu üyesi Serap Biçer, "Amacımız iki ülke arasındaki hem ticari hem de turistlik kardeşlik bağımızı kuvvetlendirmek ve güçlendirmek. Bugün ilk test seferini gerçekleştirdik. Gemimiz 119 yolcu, 5 araç, 2 tır ve 2 motosiklet ile İzmir'e geldi. Seferlerin her ülke için de faydalı olacağını düşünüyoruz. İki ülke arasında sadece turistlik bir bağ kurmanın dışında bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Yaz ve kış aylarında yüzde 80 oranında doluluk oranıyla çalışacağımıza inanıyoruz. Gemimiz aynı zamanda tır taşımacılığı da yapacağı için karayolu taşımacılığını deniz yoluna aktaracak bir hat açılmış oldu" dedi.

"HARİKA BİR YOLCULUKTU"
Selanik'ten İzmir'e gelen yolcu Mehmet Berberoğlu, "Harika bir yolculuktu. Saat 17.00'da Selanik'ten yola çıktık. Gemide harika bir vakit geçirdik. Her şey müthişti. Bu hattın olması çok güzel çünkü Selanik'te görülecek çok yer var. İzmir'imiz de muhteşem" diye konuştu.

YOLCULUK ÜCRETİ 81-150 EURO ARASI
Haftanın 6 günü gerçekleştirilecek olan Selanik-İzmir arasındaki feribot seferlerinin ücretleri, kişi başı 81 Euro ile 150 Euro arası olarak belirlendi. Kendi aracıyla gitmek isteyenlerin ise 150 Euro ödeyeceği öğrenildi.

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