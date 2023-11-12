Seyir halindeki araç alev topuna döndü | Video 12.11.2023 | 08:42 Batman’da seyir halindeyken alev topuna dönen aracın sürücüsü canını zor kurtardı. Vatandaşlar, yangını su bidonları söndürmeye çalıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Bayındırlık Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. Araçtan güçlükle dışarı çıkan sürücü, yanmaktan son anda kurtuldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri gidinceye kadar vatandaşlar, yangını su bidonlarıyla söndürmeye çalıştı. Kısa sürede söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.