Seyir halindeki araç alev topuna döndü | Video
Batman’da seyir halindeyken alev topuna dönen aracın sürücüsü canını zor kurtardı. Vatandaşlar, yangını su bidonları söndürmeye çalıştı.
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