Video Yaşam Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti | Video

Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti | Video

Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti | Video
13.07.2020 | 23:50

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Geçtiğimiz günlerde kendi giyim markasını çıkaran Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan kombiniyle dans ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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