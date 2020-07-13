Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti | Video
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Geçtiğimiz günlerde kendi giyim markasını çıkaran Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan kombiniyle dans ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.