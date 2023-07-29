Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü İstanbul’daki barajlarda son durum böyle görüntülendi | Video
Mega kent İstanbul'da hava sıcaklığı iyice etkisini gösterirken, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 37.77 oldu. Bu rakam son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.
Sazlıdere Barajında dron ile havadan çekilen görüntülerde barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görülüyor.
Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
Alibey Barajı yüzde 19.16
Büyükçekmece Barajı yüzde 18.78
Darlık Barajı yüzde 53.94
Istrancalar Barajı yüzde 34.27
Kazandere Barajı yüzde 7.63
Elmalı Barajı yüzde 28.48
Ömerli Barajı yüzde 70.63
Pabuçdere Barajı yüzde 4.9
Sazlıdere Barajı yüzde 21.56
Terkos Barajı yüzde 25.36
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