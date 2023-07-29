Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü İstanbul’daki barajlarda son durum böyle görüntülendi | Video 29.07.2023 | 15:58 Mega kent İstanbul'da hava sıcaklığı iyice etkisini gösterirken, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 37.77 oldu. Bu rakam son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 37.77 olarak ölçüldü. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 67.12 olarak kayıtlara geçmişti. Son rakamlara göre mega kentteki barajlardaki su seviyesi son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.Sazlıdere Barajında dron ile havadan çekilen görüntülerde barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görülüyor.Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:Alibey Barajı yüzde 19.16Büyükçekmece Barajı yüzde 18.78Darlık Barajı yüzde 53.94Istrancalar Barajı yüzde 34.27Kazandere Barajı yüzde 7.63Elmalı Barajı yüzde 28.48Ömerli Barajı yüzde 70.63Pabuçdere Barajı yüzde 4.9Sazlıdere Barajı yüzde 21.56Terkos Barajı yüzde 25.36