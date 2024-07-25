Video Yaşam Sıcaktan bunaldı, "vantilatör yok" diye ağladı! O anlar sosyal medyayı salladı | Video
Sıcaktan bunaldı,

Sıcaktan bunaldı, "vantilatör yok" diye ağladı! O anlar sosyal medyayı salladı | Video

25.07.2024 | 14:57

Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan 3 kadının vantilatör kavgası diğer müşterilerin ilgi odağı oldu. Sıcak yüzünden kadınlardan biri ağlarken diğerler iki arkadaşı ortamı bozma kalk git eve diyerek çekişti. O anları bir başka müşteri cep telefonuyla kaydetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR


Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar feci motosiklet kazasında baba oğul hayatını kaybetti | Video 01:09
Avcılar feci motosiklet kazasında baba oğul hayatını kaybetti | Video 25.07.2024 | 16:01
Çatalca Sahili’nde Ukrayna’ya ait patlayıcı madde yüklü jetski bulundu | Video 02:21
Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait patlayıcı madde yüklü jetski bulundu | Video 25.07.2024 | 15:45
Pikabın takla attığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 01:47
Pikabın takla attığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 25.07.2024 | 15:25
Maskeli şüpheliler 3 dükkanın camlarını taşla kırdılar! O anlar kamerada | Video 03:53
Maskeli şüpheliler 3 dükkanın camlarını taşla kırdılar! O anlar kamerada | Video 25.07.2024 | 15:05
Eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada | Video 00:15
Eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada | Video 25.07.2024 | 14:27
Arnavutköy’de oto tamirhanedeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:52
Arnavutköy’de oto tamirhanedeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.07.2024 | 14:27
Sıcaktan bunaldı, vantilatör yok diye ağladı! O anlar sosyal medyayı salladı | Video 02:42
Sıcaktan bunaldı, "vantilatör yok" diye ağladı! O anlar sosyal medyayı salladı | Video 25.07.2024 | 14:57
Kars’ta kömürlükte saklanan silahlar polise takıldı | Video 00:52
Kars’ta kömürlükte saklanan silahlar polise takıldı | Video 25.07.2024 | 14:50
Muş’ta feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı baba ve oğul metrelerce savruldu | Video 00:55
Muş’ta feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı baba ve oğul metrelerce savruldu | Video 25.07.2024 | 14:48
Şarampole yuvarlanan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı | Video 01:26
Şarampole yuvarlanan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı | Video 25.07.2024 | 13:55
Eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada | Video 00:15
Eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada | Video 25.07.2024 | 14:46
Mersin’de uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor | Video 01:49
Mersin'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor | Video 25.07.2024 | 13:57
Kütahya’da gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı | Video 00:54
Kütahya'da gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı | Video 25.07.2024 | 13:27
Pompalı tüfekle yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:53
Pompalı tüfekle yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.07.2024 | 12:06
Boşanma aşamasındaki karısını, kaynanasını ve kayınbabasını vurarak öldürdü | Video 01:06
Boşanma aşamasındaki karısını, kaynanasını ve kayınbabasını vurarak öldürdü | Video 25.07.2024 | 12:52
Taksim’de döner ustası lavaşları dizdiği sırada tabureden düştü | Video 01:27
Taksim'de döner ustası lavaşları dizdiği sırada tabureden düştü | Video 25.07.2024 | 12:52
Esenyurt’ta kedi maması tartışması kamerada | Video 03:22
Esenyurt’ta kedi maması tartışması kamerada | Video 25.07.2024 | 12:52
Küçükçekmece’de Cemevi ve Kültür Merkezi’nde yangın | Video 00:27
Küçükçekmece'de Cemevi ve Kültür Merkezi'nde yangın | Video 25.07.2024 | 13:05
Kayıp yaşlı kadını arama çalışmalarında çürümüş ceset bulundu | Video 02:13
Kayıp yaşlı kadını arama çalışmalarında çürümüş ceset bulundu | Video 25.07.2024 | 12:52
Camide bıçakla kendine zarar vermeye kalktı; imam müdahale ederek engelledi | Video 00:08
Camide bıçakla kendine zarar vermeye kalktı; imam müdahale ederek engelledi | Video 25.07.2024 | 12:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA