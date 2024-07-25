Sıcaktan bunaldı, "vantilatör yok" diye ağladı! O anlar sosyal medyayı salladı | Video

Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan 3 kadının vantilatör kavgası diğer müşterilerin ilgi odağı oldu. Sıcak yüzünden kadınlardan biri ağlarken diğerler iki arkadaşı ortamı bozma kalk git eve diyerek çekişti. O anları bir başka müşteri cep telefonuyla kaydetti.