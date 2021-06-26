Video Yaşam Sınav başarı duası okunuşu: YKS öncesi zihin açıklığı ve başarı ve için okunacak dualar! Kalem Suresi oku Arapça tecvidli dinle

Sınav başarı duası okunuşu: YKS öncesi zihin açıklığı ve başarı ve için okunacak dualar! Kalem Suresi oku Arapça tecvidli dinle

Sınav başarı duası okunuşu: YKS öncesi zihin açıklığı ve başarı ve için okunacak dualar! Kalem Suresi oku Arapça tecvidli dinle
26.06.2021 | 06:36

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Sınavlarda zihin açıklığı ve başarılı olamk için okunacak dualar! Kur'an-ı Kerim Kalem Suresi türkçe anlamı oku ve Arapça tecvidli dinle...

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