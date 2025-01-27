Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Devlet zannettiğimizden daha mükemmel!

Yıllarca senaristlik ve yapımcılık yaptıktan sonra Sinema Genel Müdürlüğü koltuğuna oturan Birol Güven, "Bürokratlığa alışmayı düşünmüyorum" diyerek bürokrasideki günlerini anlattı, bürokrasinin gücüne vurgu yaparak, "Devlet zannettiğimizden daha güçlü ve daha muhteşem." ifadelerini kullandı. Güven, sektöre yönelik desteklerin tarafsızca yapıldığını belirterek, "Devlet parayı veriyor, desteğin hangi filme gideceğine sektör kendisi karar veriyor. Devleti temsil eden tek kişi benim, benim istemediğim bir film de desteklenebiliyor. Bu muhteşem bir şey değil mi? Hiçbir baskı yok." ifadelerini kullandı.