Video Yaşam Sinop'ta tavuk gibi yumurtlayan horoz görenleri şaşkına çeviriyor!

Sinop'ta tavuk gibi yumurtlayan horoz görenleri şaşkına çeviriyor!

Sinop'ta tavuk gibi yumurtlayan horoz görenleri şaşkına çeviriyor!
10.07.2021 | 10:23

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Sinop’ta 2 aydır her gün yumurtlayan horoz görenleri şaşkına çevirdi. Uzun yıllar Tarım İl Müdürlüğü de dahil kamuda çeşitli görevler yapmış olan horozun sahibi Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Aslan, "Şu ana kadar böyle bir şeyi ne gördüm ne duydum horoz gibi ötüyor tavuk gibi yumurtluyor” dedi.

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Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Aslan emekliliğinde hobi olarak evinin bahçesinde kümes hayvanları ile ilgilenmeye başladı. Yaklaşık 2 yıldır tavukları bulunan Hüseyin Aslan 9 ay önce ferikten aldığı bir horozu da buraya getirdi. Aslan'ın tavuklardan ayrı bir kümeste tuttuğu horoz her sabah ötüşüyle Aslan'ı uyandırırken şaşkına çeviren olay yaklaşık 2 ay önce başladı.


Horozun ötüşünün ardından yem vermek için kümese giden Hüseyin Aslan horozu folluğa yatmış olarak gördü. İlk anda durumu anlamayan Aslan, horoz kalktığında ise altındaki yumurtasını fark etti. Uzun yıllar Tarım İl Müdürlüğü de dahil kamuda çeşitli görevler yaptığını, yurt içi ve yurt dışında mesleğiyle alakalı gezileri olduğunu belirten Aslan, daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirtti. Öğrenenler de bu duruma şaşırdı.


O günden bu yana horoz her gün ötüşüyle Aslan'ı uyandırırken verdiği yumurta da kahvaltının vazgeçilmezi haline geldi.


Hüseyin Aslan, "Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Hobilerim arasında hayvanları seviyorum. Tavuklarım var. Bir gün baktım horoz kümeste yatıyor. Merak ettim baktım yumurtluyor. Her gün yumurtlamaya başladı. Sabahları ötüyor bizi uyandırıyor. Geliyorum yumurtası var. Ben şaşkınım. Mümkünse yetkililerden bir bilgi almak istiyorum. Yumurtası harika. Açık kahverengi bir yumurta. Sarısı ve beyazı var. Bildiğiniz yumurta yani ve çok nefis tadı var. Horozum daha 8 aylık, 1 yaşında bile gelmedi. Ferik olarak almıştım. Çevremdeki insanlar şaşkınlar inanmıyorlar. Öttüğünü duyuyorlar 'vay senin horoz yine ötmeye başladı' diyorlar. Şu ana kadar böyle bir şeyi ne gördüm ne duydum horoz gibi ötüyor tavuk gibi yumurtluyor" diye konuştu.

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