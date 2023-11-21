Şırnak’ta kar yağışı etkili oldu, araçlar mahsur kaldı | Video 21.11.2023 | 10:49 Şırnak’ta dün gece saatlerinde kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar, AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kent merkezi Yukarı Aslanbaşar mevkisinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Karayolu şefliğine ait greyder yetişti.Vatandaşlar, yolun kardan temizlenmesi yollarına devam etti. Aracı bozulan bir aile, AFAD arama kurtarma aracı ile kent merkezine getirildi.