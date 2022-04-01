Video Yaşam Şişli'de polisten kaçan şüpheli 3. kattan atladı | Video
Şişli'de polisten kaçan şüpheli 3. kattan atladı | Video

Şişli'de polisten kaçan şüpheli 3. kattan atladı | Video

01.04.2022 | 22:53

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Şişli'de, polis ekipleri tarafından aranan şüpheli, kaçmaya çalışırken bulunduğu binanın 3?üncü katından atladı. Düşmenin etkisiyle yaralanan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin binadan atladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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