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OTOMATİK OYNAT
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9 yaşındaki davulcu, profesyonellere taş çıkartıyor | Video 12.05.2022 | 12:06
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Marketteki köpeğe sebepsiz yere tekme attı! O anlar kamerada | Video 12.05.2022 | 10:50
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Bağcılar'daki asker eğlencesinde ortalık karıştı | Video 12.05.2022 | 10:41
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Anne ve kızı caretta caretta ile yüzdü, baba o anları görüntüledi | Video 12.05.2022 | 10:41
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İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada | Video 12.05.2022 | 10:22
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Kumarhaneden kovuldu, ayaklarından vurulurken böyle zıpladı | Video 12.05.2022 | 10:22
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Kafede simit yiyip çay içti, lavabo bataryasını çalıp gitti | Video 12.05.2022 | 10:22
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Kafe çıkışında tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 12.05.2022 | 10:22
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Mayıs 2022 Perşembe atv izle! | Video 12.05.2022 | 10:26
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Şişli’de tünelde tehlikeli asker eğlencesi kamerada | Video 12.05.2022 | 09:49
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Laleler kırmızı rengiyle doğayı süslüyor | Video 12.05.2022 | 10:02
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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı | Video 12.05.2022 | 10:02
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Esenyurt’ta AVM önünde silahla vuruldu | Video 12.05.2022 | 09:28
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Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular | Video 12.05.2022 | 09:13
Şişli Dolmabahçe Tüneli’nde asker uğurlamak için konvoy yapan şahıslar, tüneli kapatıp yolu trafiğe kestiler. Tünelde dans eden geçler motosikletle patinaj çekip tüneli dumana boğdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.