Video Yaşam Şişli'deki korkunç cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video
Şişli'deki korkunç cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video

Şişli'deki korkunç cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video

04.11.2022 | 14:39

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Şişli'de hareket halindeki aracın önünü kesip sürücü koltuğundaki adamı öldürüp, yanındaki kadını da kaçıran şahıslar yakalanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Geçtiğimiz günlerde Şişli Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda otomobilin önünü kesen kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin'i (38) kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Şüpheliler olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmışlardı. Muhammet Tekin'in yanında bulunan kadının aynı zamanda aracın önünü kesenlerden biri olan Emrullah Kaya'nın eşi Birivan Kaya (20) olduğu ortaya çıkmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı ve Birivan Kaya'nın kaçırıldığı araç tespit edilmişti.

EŞİ BİRİVAN KAYA'YI SULTANBEYLİ'DEKİ BİR EVE GÖTÜRDÜ
Emrullah Kaya, eşi Birivan Kaya'yı bir akrabasının Sultanbeyli'de bulunan evine götürdü. Ancak kısa süre sonra polis ekipleri tarafından Emrullah Kaya beraberindeki diğer 5 şahıs kıskıvrak yakalandı. Cinayet Büro Amirliği Ekiplerinin çalışmalarıyla yakalanan Emrullah Kaya (26), Mehmet Kaya (26), Ahmet Kaya (43), Sinan Kaya, Ramazan Kaya ve Bedri B. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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