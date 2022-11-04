Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:17
Şişli'deki korkunç cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 04.11.2022 | 14:39
00:59
02:22
22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 04.11.2022 | 14:04
04:37
Karaman'da hemşire kuzenini silahla vuran zanlı adliyeye sevk edildi | Video 04.11.2022 | 12:23
00:25
Adamı öldürüp kadını kaçırmışlardı, adliyeye sevk edildiler | Video 04.11.2022 | 12:50
00:07
01:07
00:35
Pendik’te petshopta pes dedirten görüntüler kamerada | Video 04.11.2022 | 12:29
00:28
01:58
01:01
Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 04.11.2022 | 11:37
02:12
10:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Kasım 2022 Cuma atv izle! | Video 04.11.2022 | 11:04
02:43
İstanbul'da sahte pasaport operasyonu! 2 şüpheli yakalandı | Video 04.11.2022 | 10:27
00:52
Sakarya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video 04.11.2022 | 10:58
01:19
03:42
Kanalizasyona düşen kedi böyle kurtarıldı | Video 04.11.2022 | 10:22
02:05
Torbacılara özel harekatla gündüz vakti baskın kamerada | Video 04.11.2022 | 10:22
06:02
00:29
1 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni nehirde bulundu | Video 04.11.2022 | 10:12
Şişli'de hareket halindeki aracın önünü kesip sürücü koltuğundaki adamı öldürüp, yanındaki kadını da kaçıran şahıslar yakalanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
EŞİ BİRİVAN KAYA'YI SULTANBEYLİ'DEKİ BİR EVE GÖTÜRDÜ
Emrullah Kaya, eşi Birivan Kaya'yı bir akrabasının Sultanbeyli'de bulunan evine götürdü. Ancak kısa süre sonra polis ekipleri tarafından Emrullah Kaya beraberindeki diğer 5 şahıs kıskıvrak yakalandı. Cinayet Büro Amirliği Ekiplerinin çalışmalarıyla yakalanan Emrullah Kaya (26), Mehmet Kaya (26), Ahmet Kaya (43), Sinan Kaya, Ramazan Kaya ve Bedri B. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.