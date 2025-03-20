Sivas'ta yolcu otobüsleri çarpıştı! 6 yaralı | Video
Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada otobüsün bariyere saplanmasıyla sürücü ölümden döndü.
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