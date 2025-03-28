Sokak ortasında öldüresiye darp ettiler! O anlar kamerada | Video
Adana’da motosiklet sürücüsü 4 kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye darp edilirken, bu anlarda saniye saniye görüntülendi.
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