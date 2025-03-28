Video Yaşam Sokak ortasında öldüresiye darp ettiler! O anlar kamerada | Video
Sokak ortasında öldüresiye darp ettiler! O anlar kamerada | Video

Sokak ortasında öldüresiye darp ettiler! O anlar kamerada | Video

28.03.2025 | 09:51

Adana’da motosiklet sürücüsü 4 kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye darp edilirken, bu anlarda saniye saniye görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü Huzur Caddesi'nde, giderken trafikte yol verme yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce sürücü 4 kişi tarafından sokak ortasında feci şekilde darp edildi. 4 şüpheli sürücüyü uzun süre öldüresiye darp etti. Bu anlar saniye saniye vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Saldırganlar daha sonra da olay yerinden uzaklaştı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Muğla merkezli iki ilde tefecilik operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:19
Muğla merkezli iki ilde tefecilik operasyonu: 9 gözaltı | Video 28.03.2025 | 11:25
Jandarma 43 milyonluk dolandırıcılık ve para aklama çetesini çökertti | Video 01:57
Jandarma 43 milyonluk dolandırıcılık ve para aklama çetesini çökertti | Video 28.03.2025 | 11:17
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama | Video 01:18
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama | Video 28.03.2025 | 10:59
Araç kurşunlatıp 20 milyon TL haraç isteyen eski ortak ve şebekesi çökertildi! 5 tutuklama | Video 00:43
Araç kurşunlatıp 20 milyon TL haraç isteyen eski ortak ve şebekesi çökertildi! 5 tutuklama | Video 28.03.2025 | 09:56
Uludağ’daki otel yangının başladığı anın görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:16
Uludağ'daki otel yangının başladığı anın görüntüsü ortaya çıktı | Video 28.03.2025 | 09:56
Adana’da cephanelik gibi ev: 22 adet tabanca ele geçirildi! | Video 02:51
Adana'da cephanelik gibi ev: 22 adet tabanca ele geçirildi! | Video 28.03.2025 | 09:56
Sokak ortasında öldüresiye darp ettiler! O anlar kamerada | Video 00:28
Sokak ortasında öldüresiye darp ettiler! O anlar kamerada | Video 28.03.2025 | 09:51
Eskişehir’de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavga kamerada | Video 01:21
Eskişehir’de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavga kamerada | Video 28.03.2025 | 08:15
Bahçelievler’de 5 otomobil alev topuna döndü, patlamalar peş peşe geldi | Video 02:30
Bahçelievler’de 5 otomobil alev topuna döndü, patlamalar peş peşe geldi | Video 28.03.2025 | 08:14
Annesinin mezarında ’rüzgar gülü’ görünce şüphelendi, toprağı kazınca dehşete düştü | Video 03:30
Annesinin mezarında 'rüzgar gülü' görünce şüphelendi, toprağı kazınca dehşete düştü | Video 27.03.2025 | 15:04
370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt yakalandı: 2 gözaltı | Video 00:49
370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt yakalandı: 2 gözaltı | Video 27.03.2025 | 14:42
Başakşehir’de motosiklet fabrikasında yangın | Video 08:26
Başakşehir'de motosiklet fabrikasında yangın | Video 27.03.2025 | 13:06
Diyarbakır’da silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti | Video 00:28
Diyarbakır'da silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti | Video 27.03.2025 | 12:20
Edirne’de motosikletin çarptığı yaya yaralandı | Video 01:15
Edirne'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı | Video 27.03.2025 | 11:46
İstanbul’daki camilerde Kadir Gecesi yoğunluğu böyle görüntülendi | Video 01:19
İstanbul’daki camilerde Kadir Gecesi yoğunluğu böyle görüntülendi | Video 27.03.2025 | 11:32
3 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:59
3 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.03.2025 | 11:21
Tekirdağ’da sokak ortasında kız kaçırma olayında tutuklu sayısı 3’e çıktı | Video 01:15
Tekirdağ'da sokak ortasında kız kaçırma olayında tutuklu sayısı 3'e çıktı | Video 27.03.2025 | 11:12
Başakşehir’deki sanayi sitesinde yangın | Video 02:56
Başakşehir'deki sanayi sitesinde yangın | Video 27.03.2025 | 11:12
Aksaray’da bonzai ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı | Video 00:22
Aksaray'da bonzai ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı | Video 27.03.2025 | 10:56
Adana’da 14 milyon TL değerinde doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 01:20
Adana’da 14 milyon TL değerinde doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 27.03.2025 | 10:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY