Sokak ortasında öldüresiye darp ettiler! O anlar kamerada | Video 28.03.2025 | 09:51 Adana’da motosiklet sürücüsü 4 kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye darp edilirken, bu anlarda saniye saniye görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü Huzur Caddesi'nde, giderken trafikte yol verme yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce sürücü 4 kişi tarafından sokak ortasında feci şekilde darp edildi. 4 şüpheli sürücüyü uzun süre öldüresiye darp etti. Bu anlar saniye saniye vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Saldırganlar daha sonra da olay yerinden uzaklaştı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.