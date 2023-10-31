Somer Şef tutuklansın dediler! 22.5 yıl hapsi istenen Somer Sivrioğlu’ndan duvar savunması! | Video

MasterChef'in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun Etiler'deki lüks restoranının istinat duvarı çökmesi sonucu duvarın altında kalan Ürdün'lü eski diplomat hayatını kaybetmiş bir kişi ise ağır yaralanmıştı. Feci olayın ardından 22,5 yıla kadar hapsi istenen Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı. Ülkesinde restoran açma niyetiyle dükkan kiraladığını söyleyen Sivrioğlu, "Açıkça konuşmak gerekirse istinat duvarının restorana ait olduğunu düşünmemiştik" diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.